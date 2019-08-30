Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»

Экономика 30.08.2019 12:39
106 0
30.08.2019 12:39
«Сады Придонья» провели традиционное корпоративное мероприятие. Девиз этого года — «Мы – за здоровый образ жизни». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, свыше двухсот представителей службы продаж и службы маркетинга компании из разных регионов собрались в Садах Придонья на ежегодный тимбилдинг.
«Это важное ежегодное мероприятие для нас, — говорит начальник отдела персонала компании «Сады Придонья» Алла Ширяева. — Для многих сотрудников значимы не только ощущение стабильности и перспективы карьерного роста, но и возможность чувствовать свою профессиональную значимость, видеть смысл собственного труда и быть вовлеченным в слаженное взаимодействие с коллегами».
Целый комплекс мероприятий был расписан по минутам на три дня. В этом году организаторы выбрали центральной темой тимбилдинга здоровый образ жизни. Согласно этому направлению составлялись различные активности, деловая и культурная программа. Большое внимание было уделено экскурсиям не только, проходящим на индустриальном производстве и в садах, а также новым социальным объектам, таких как семейный парк отдыха, фонтан «Преображение», гостинично-ресторанный комплекс.
Одним из главных событий корпоративного мероприятия стала конференция, на которой были подведены промежуточные итоги, скорректированы задачи на текущий год.
В своем выступлении президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин отметил, что для того чтобы оставаться в лидерах, недостаточно производить просто хороший продукт.
«Необходимо опережать потребности рынка, продолжая много и упорно работать, — сказал Андрей Самохин. — Успех компании зависит от вклада каждого из нас, поэтому мы стараемся создавать в компании все условия для развития профессиональных и интеллектуальных качеств сотрудников».
В третий день тимбилдинга 220 человек, разбившись на команды, провели масштабную промоакцию в крупных торговых центрах и сетевых магазинах Волгограда.
Что знают о продукции компании жители города, какие вкусы предпочитают, где покупают продукты, которые выпускает компания? На эти и многие другие вопросы с большим интересом отвечали посетители магазинов.
В дегустациях приняло порядка 10 тысяч человек, и это за два часа. Много положительных отзывов было получено о продуктах бренда Nemoloko не только от взрослой аудитории, а также из уст детей. Для всех, кто принимал участие в анкетировании и дегустациях, компания подготовила различные сувениры, а также яблоки нового урожая.
По словам организаторов корпоративного мероприятия, истинными ценностями компании «Сады Придонья» являются высокий профессионализм и личная ответственность за общий результат, поэтому участие сотрудников в совместной работе всегда приобретает новый смысл.
Реклама
Популярное по теме
01.08.2019 14:11
16866 5
21.08.2019 21:36
6079 0
05.08.2019 16:33
5241 0
Лучший подарок к 1 сентября — возможность получить знания29.08.2019 14:30
В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ29.08.2019 11:37
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спор29.08.2019 08:30
В АО «КАУСТИК» установлен новый тренажерный комплекс «Куб-3»28.08.2019 09:36
Банк «Открытие» получил международную награду Visa28.08.2019 08:54
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества27.08.2019 17:08
Банк «Возрождение» запустил акцию «Твои правила»27.08.2019 13:12
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-627.08.2019 12:04
В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит26.08.2019 15:10
Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте26.08.2019 14:42
Сбербанк установил терминалы безналичной оплаты в садоводческих товариществах Волгоградской области26.08.2019 10:31
На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП23.08.2019 15:47
Сбербанк и АШАН проводят розыгрыши призов для клиентов22.08.2019 17:10
В Волгоградской области ветер будет гулять не просто так22.08.2019 09:54
В Волгоградской области модернизируют системы освещения21.08.2019 21:36
Реклама