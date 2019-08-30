Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»





«Сады Придонья» провели традиционное корпоративное мероприятие. Девиз этого года — «Мы – за здоровый образ жизни». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, свыше двухсот представителей службы продаж и службы маркетинга компании из разных регионов собрались в Садах Придонья на ежегодный тимбилдинг.

«Это важное ежегодное мероприятие для нас, — говорит начальник отдела персонала компании «Сады Придонья» Алла Ширяева. — Для многих сотрудников значимы не только ощущение стабильности и перспективы карьерного роста, но и возможность чувствовать свою профессиональную значимость, видеть смысл собственного труда и быть вовлеченным в слаженное взаимодействие с коллегами».

Целый комплекс мероприятий был расписан по минутам на три дня. В этом году организаторы выбрали центральной темой тимбилдинга здоровый образ жизни. Согласно этому направлению составлялись различные активности, деловая и культурная программа. Большое внимание было уделено экскурсиям не только, проходящим на индустриальном производстве и в садах, а также новым социальным объектам, таких как семейный парк отдыха, фонтан «Преображение», гостинично-ресторанный комплекс.

Одним из главных событий корпоративного мероприятия стала конференция, на которой были подведены промежуточные итоги, скорректированы задачи на текущий год.

В своем выступлении президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин отметил, что для того чтобы оставаться в лидерах, недостаточно производить просто хороший продукт.

«Необходимо опережать потребности рынка, продолжая много и упорно работать, — сказал Андрей Самохин. — Успех компании зависит от вклада каждого из нас, поэтому мы стараемся создавать в компании все условия для развития профессиональных и интеллектуальных качеств сотрудников».

В третий день тимбилдинга 220 человек, разбившись на команды, провели масштабную промоакцию в крупных торговых центрах и сетевых магазинах Волгограда.

Что знают о продукции компании жители города, какие вкусы предпочитают, где покупают продукты, которые выпускает компания? На эти и многие другие вопросы с большим интересом отвечали посетители магазинов.





В дегустациях приняло порядка 10 тысяч человек, и это за два часа. Много положительных отзывов было получено о продуктах бренда Nemoloko не только от взрослой аудитории, а также из уст детей. Для всех, кто принимал участие в анкетировании и дегустациях, компания подготовила различные сувениры, а также яблоки нового урожая.

По словам организаторов корпоративного мероприятия, истинными ценностями компании «Сады Придонья» являются высокий профессионализм и личная ответственность за общий результат, поэтому участие сотрудников в совместной работе всегда приобретает новый смысл.



