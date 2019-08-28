Здравоохранение

Пять с плюсом: производитель представил новинку для лечения спины и суставов

Здравоохранение 28.08.2019 17:23 Реклама
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28.08.2019 17:23 Реклама


Учёные давно и плотно занимаются созданием и модернизацией медицинской техники для лечения спины и суставов. Многим известен аппарат на основе магнитного импульсного поля АЛМАГ-01 — за пятнадцать лет практически стал классикой. Пока АЛМАГ-01 использовался в клиническом и домашнем лечении, сотрудники научно-технического центра компании-изготовителя ЕЛАМЕД изучали отзывы и результаты апробаций. На основе анализа данных и была создана новая улучшенная версия аппарата — АЛМАГ+, о возможностях которой рассказали читателям ИА «Высота 102» сотрудники компании «ЕЛАМЕД».
АЛМАГ+ — современный аппарат с расширенными возможностями.
Лечебные возможности усовершенствованной конструкции обеспечивают индивидуальный подход. Теперь аппарат учитывает актуальные потребности разных поколений семьи.
При помощи специального режима снятия воспаления и боли можно бороться с обострениями. Он применим, когда нужно остановить разрушительные процессы, мешающие лечению.
Для создания благоприятных условий восстановительного этапа используется основной режим, показавший свои достоинства в проверенном АЛМАГе-01. 
Параметры основного режима способствуют улучшению кровообращения, питания суставов и позвоночника. Помогают убрать боль, спазм и отёк, тем самым дают возможность лекарствам и хондропротекторам усвоиться и работать на регенерацию хрящей и тканей.
Благодаря уточнённым параметрам магнитного поля, в новинке улучшены показатели лечения именно шейного остеохондроза. 

Аппарат нового уровня для разных поколений семьи.
Чтобы сделать аппарат настоящим семейным помощником, ученые разработали специальный детский режим. Он учитывает тонкости физиологии детского организма и настолько бережный, что подходит младенцам от одного месяца. Заботливые мамы и бабушки это оценят. 
Так что поклонники «старого друга» АЛМАГа-01, решив купить обновленный аппарат, только приобретут дополнительные плюсы.
Создатели новинки кропотливо изучили пожелания пользователей аппарата-прототипа. Одно из них — усиление креплений. Специалисты уделили максимум внимания и стараний разработке ещё более рационального способа фиксирования аппарата. Вот почему АЛМАГ+ теперь крепится легко, надёжно и удобно. 
Кстати, индукторы можно располагать ещё и «ковриком», чтобы воздействие шло локально. Это тоже аргументы в пользу новинки.
«АЛМАГ+ нужен в домашней аптечке, чтобы улучшить подвижность и работоспособность, помочь людям сохранить активность надолго», — считают в компании.
По-настоящему заботиться о здоровье — значит, пользоваться дарами прогресса. АЛМАГ+ — аппарат для тех, кто думает о будущем и стремится выбирать для себя и своей семьи самое лучшее.

АЛМАГ+ в Волгограде и области можно приобрести во всех аптеках ГУП «ВОЛГОФАРМ». 
Телефон справочной службы: 8-800-707-07-88
on-line заказ на сайте      www.volgofarm.ru      
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

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