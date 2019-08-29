Общество 29.08.2019 11:00
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29.08.2019 11:00
Позитивные перемены в благоустройстве жилого двора по улице Почтовой, 67 в Дубовке произошли после визита депутата Госдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, три месяца назад Анна Кувычко имела возможность лично оценить насколько небезопасна детская площадка. Дворовая территория утопала в мусоре, который вывозился нерегулярно, песочницу облюбовали стаи бродячих собак. Из-за отсутствия ограждения автомобили не стеснялись ездить прямо по игровой зоне.
В этом дворе депутат Госдумы побывала по настоятельным просьбам жильцов в июне текущего года. В этот день Анна Кувычко вместе с активистами проекта «Народный контроль» осматривали местный пришкольный лагерь. В ходе встречи с родителями учеников, дубовчане пожаловались народной избраннице на отсутствие элементарного благоустройства во дворе многоквартирных домов по улице Почтовой. Депутат пообещала принять меры, и спустя почти 3 месяца снова в приехала в той самый двор. Детская площадка заметно посвежела – прежние игровые формы обновили, установили новые качели, песочницу и оградили периметр металлическим забором. Проблема с вывозом мусора также решена – территория стала чистая и ухоженная. В обновленном дворе накануне состоялся праздник с музыкой, танцами и развлечениями для детей.
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