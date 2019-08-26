Экономика

В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит

Экономика 26.08.2019 15:10 Реклама
401 0
26.08.2019 15:10 Реклама


Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.
Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.
Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
Акционер волгоградского «Конфила» потребовал 121 миллион рублей от гендиректора кондитерской фабрики
01.08.2019 14:11
16740 5
В Волгоградской области модернизируют системы освещения
21.08.2019 21:36
5990 0
В Волжском дом после капремонта стал в стиле «тетрис»
05.08.2019 16:33
5211 0
Экономика
26.08.2019 14:42
Экономика 26.08.2019 14:42
185 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.08.2019 10:31
Экономика 26.08.2019 10:31
633 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.08.2019 15:47
Экономика 23.08.2019 15:47
4512 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 17:10
Экономика 22.08.2019 17:10
878 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2019 09:54
Экономика 22.08.2019 09:54
13331 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 21:36
Экономика 21.08.2019 21:36
5990 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 16:52
Экономика 21.08.2019 16:52
584 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 14:25
Экономика 21.08.2019 14:25
335 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2019 10:44
Экономика 21.08.2019 10:44
903 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 15:02
Экономика 20.08.2019 15:02
1299 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 14:26
Экономика 20.08.2019 14:26
1080 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 13:29
Экономика 20.08.2019 13:29
1638 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 10:32
Экономика 20.08.2019 10:32
646 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.08.2019 08:36
Экономика 20.08.2019 08:36
599 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.08.2019 15:31
Экономика 19.08.2019 15:31
1138 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:39
В двух районах Волгоградской области никак не могут победить АЧССмотреть фотографии
16:32
Успеть прочитать: ожидаемые экранизации популярных книг для разных возрастовСмотреть фотографии
16:04
«Берем деньгами и техникой»: семья волгоградцев решила выбраться из кредитов с помощью соседейСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде концессионеров уличили в загрязнении природной балки Смотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютамиСмотреть фотографии
13:14
Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде защитник дамы забил до смерти ее обидчика дубинойСмотреть фотографии
12:39
Белый медведь из Волгограда объявлен в "розыск" после отъезда передвижного зоопаркаСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде находку в новом французском парке обезвредили саперыСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области школьникам устроили яркие проводы летних каникул Смотреть фотографииCмотреть видео
11:52
На юге Волгограда женщину выбросили из окнаСмотреть фотографии
10:54
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалий» завоевали призовое место в экстремальном забеге «Евровызов – 2019»Смотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области легковушка влетела в грузовик, один человек погибСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде участники митинга КПРФ «потеряли» своих лидеровСмотреть фотографии
18:24
В центре Волгограда воскресный вечер проходит под джаз и сырСмотреть фотографии
16:38
Волгоградцев подводят под вышку Смотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В Волгоградской области нефтяной район с размахом отметил свое 60-летиеСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области из-за жары усилили охрану арсеналов с оружиемСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области пьяный водитель «Ягуара» без прав отправил в больницу маму с двумя детьмиСмотреть фотографии
12:27
В Волжском столкнулись две маршрутки, две пассажирки госпитализированыСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области от своих участков открепились свыше 2000 избирателейСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде суд обязал снести сотовую вышку на дачахСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде возникли проблемы со строительством дублера Второй продольнойСмотреть фотографии
05:30
В Волгограде вместе с переходом разметили газонСмотреть фотографии
19:51
На Мамаевом кургане сегодня не было тишиныСмотреть фотографии
16:05
Руководитель ГИБДД МВД РФ: «Каждая смерть ребенка в ДТП должна восприниматься как трагедия всего региона»Смотреть фотографии
14:33
Губернатор Волгоградской области отметил чужую свадьбуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:43
«Теперь пятеро»: увеличилось количество погибших в страшном ДТП на трассе «Волгоград-Москва» Смотреть фотографии
11:53
В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновцаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 