В офисах Сбербанка можно оформить образовательный кредит

Экономика 26.08.2019 15:10 Реклама
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26.08.2019 15:10 Реклама
Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 августа студенты вузов, имеющих лицензию, получили возможность оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей по льготной процентной ставке.
Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения и еще три месяца, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объеме с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет, при этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно.
Оформить образовательный кредит можно в отделениях Сбербанка, предоставив паспорт, договор с учебным заведением о платном образовании и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей на заключение кредитного договора, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов.
Ранее Сбербанк уже участвовал в программе образовательного кредитования с государственной поддержкой и продолжил данный проект в поддержку сферы образования и потребностей молодежного клиентского сегмента.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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