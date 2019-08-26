Расследования

В Волгограде защитник дамы забил до смерти ее обидчика дубиной

Расследования 26.08.2019 12:53
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26.08.2019 12:53


Огромной деревянной дубиной до смерти забил житель Волгограда собутыльника, защищая даму, которая находилась в их компании. Как сообщил ИА "Высота 102" следователь следственного отдела по Красноармейскому району СУ СКР по региону Николай Доброскокин, пьяное побоище произошло у дома №1 по Бульвару Энгельса. Установлено, что во дворе выпивали трое - двое мужчин и одна женщина. Один из приятелей поссорился с дамой, а другой вступился за нее. Слова не помогали, тогда защитник схватил дубину и несколько раз ударил ей мужчине по голове. От полученных ранений пострадавший скончался в реанимации. Возбуждено уголовное дело.  

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