Культура

"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Культура 24.08.2019 14:09
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24.08.2019 14:09

Самый сочный, самый яркий, восхитительный и удивительный праздник - арбузный фестиваль  - проходит сегодня в городе Камышине, который отмечает день рождения  - 351 год со дня основания. Нынешняя  тема фестиваля - "Подводные богатства для арбузного царства". Море людей вышли  на улицы и   не только  камышане.  Присутствуют гости из разных точек России и из-за рубежа  -   свыше 30 тысяч  человек.  Традиционные гости - немецкая делегация школьников и педагогов из города-побратима Зеелов округа Мэркиш-Одерланд Земли Бранденбург, - сообщает ИА "Высота 102". 
А началось шествие "Арбузного карнавала" от здания администрации до площади Комсомольской, где состоялось большое театрализованное представление с  Петром I  и его свитой. Именно русский император, отведав арбуз, оценил его словами, которые знает сегодня практически каждый школьник: " Зело отменный плод". В колонне с работниками образования  Камышина  прошла  и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. 
Выступая на площади пред многотысячной аудиторией,  она искренне поздравила камышан и гостей с Днем города,   фестивалем арбуза, который так красочно отмечается вот уже 12 лет и завоевал популярность не только среди волгоградцев, но и многих жителей страны. 
"Это,  действительно,  удивительный, захватывающий праздник,  очень добрый, яркий, веселый, где главными действующими лицами являются не только горожане и гости, но и сам арбуз. Камышане подготовили мероприятие на самом высоком уровне, поэтому он дарит столько эмоций и впечатлений. Удивительные костюмы, красочные платформы, отличное настроение, масса конкурсов и соревнований  и тонны спелой ягоды", - сказала Анна Кувычко. Она пожелала камышанам и гостям города благополучия,  благоденствия, городу - дальнейшего развития и процветания  на благо всей Волгоградской области. 
За оригинальность, выдумку, фантазию, которую проявили камышане в украшении детских колясок в конкурсе "Арбузные малыши", Анна Кувычко вручила  победителям -  камышинской  семье Лаштабегов, - главный приз  - телевизор.  
На территории фотозоны центра культуры и досуга "Дружба" у депутата Госдумы состоялись встречи с представителями культуры города. На память об этом замечательном празднике она вручила художнику-оформителю  Василию  Чеботареву, который создает уникальные авторские афиши популярных фильмов, подарок и благодарственное письмо. 
Надо сказать, что призов и подарков на фестивале было немало. Их получали победители конкурсов «Карнавальный променад»,  «Арбузный парад», соревнований в быстром поедании вкусной ягоды, метании арбузов,  состязаниях на арбузных велосипедах и многих, многих других. Восторги зрителей получил Александр Эйрих из Воднобуерачного сельского поселения, вырастивший самый большой арбуз - 24 кг. 900 граммов.  
Сегодня Анна Кувычко посетит город Жирновск, где также проведет ряд встреч и вместе с жителями встретит День города.  А праздник в Камышине продолжится:  горожан и гостей ждут арбузные гонки, соревнования по метанию плода, арбузные лыжи, перетягивание канатов, гонки на колесницах. Можно посмотреть выставки цветов и сказочных бахчевых пугал, поучаствовать в параде  арбузных автомобилей, парусной регате. Вкусный и красивый праздник камышане и гости будут отмечать до позднего вечера с  концертом, салютом,  дискотекой сегодня и завтра,  в воскресенье, 25 августа.
 


 

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