Самый сочный, самый яркий, восхитительный и удивительный праздник - арбузный фестиваль - проходит сегодня в городе Камышине, который отмечает день рождения - 351 год со дня основания. Нынешняя тема фестиваля - "Подводные богатства для арбузного царства". Море людей вышли на улицы и не только камышане. Присутствуют гости из разных точек России и из-за рубежа - свыше 30 тысяч человек. Традиционные гости - немецкая делегация школьников и педагогов из города-побратима Зеелов округа Мэркиш-Одерланд Земли Бранденбург, - сообщает ИА "Высота 102".

А началось шествие "Арбузного карнавала" от здания администрации до площади Комсомольской, где состоялось большое театрализованное представление с Петром I и его свитой. Именно русский император, отведав арбуз, оценил его словами, которые знает сегодня практически каждый школьник: " Зело от менный плод". В колонне с работниками образования Камышина прошла и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко.

Выступая на площади пред многотысячной аудиторией, она искренне поздравила камышан и гостей с Днем города, фестивалем арбуза, который так красочно отмечается вот уже 12 лет и завоевал популярность не только среди волгоградцев, но и многих жителей страны.

"Это, действительно, удивительный, захватывающий праздник, очень добрый, яркий, веселый, где главными действующими лицами являются не только горожане и гости, но и сам арбуз. Камышане подготовили мероприятие на самом высоком уровне, поэтому он дарит столько эмоций и впечатлений. Удивительные костюмы, красочные платформы, отличное настроение, масса конкурсов и соревнований и тонны спелой ягоды", - сказала Анна Кувычко. Она пожелала камышанам и гостям города благополучия, благоденствия, городу - дальнейшего развития и процветания на благо всей Волгоградской области.

За оригинальность, выдумку, фантазию, которую проявили камышане в украшении детских колясок в конкурсе "Арбузные малыши", Анна Кувычко вручила победителям - камышинской семье Лаштабегов, - главный приз - телевизор.

На территории фотозоны центра культуры и досуга "Дружба" у депутата Госдумы состоялись встречи с представителями культуры города. На память об этом замечательном празднике она вручила художнику-оформителю Василию Чеботареву, который создает уникальные авторские афиши популярных фильмов, подарок и благодарственное письмо.

Надо сказать, что призов и подарков на фестивале было немало. Их получали победители конкурсов «Карнавальный променад», «Арбузный парад», соревнований в быстром поедании вкусной ягоды, метании арбузов, состязаниях на арбузных велосипедах и многих, многих других. Восторги зрителей получил Александр Эйрих из Воднобуерачного сельского поселения, вырастивший самый большой арбуз - 24 кг. 900 граммов.

Сегодня Анна Кувычко посетит город Жирновск, где также проведет ряд встреч и вместе с жителями встретит День города. А праздник в Камышине продолжится: горожан и гостей ждут арбузные гонки, соревнования по метанию плода, арбузные лыжи, перетягивание канатов, гонки на колесницах. Можно посмотреть выставки цветов и сказочных бахчевых пугал, поучаствовать в параде арбузных автомобилей, парусной регате. Вкусный и красивый праздник камышане и гости будут отмечать до позднего вечера с концертом, салютом, дискотекой сегодня и завтра, в воскресенье, 25 августа.











