"Зело отменный плод": арбузный фестиваль в Камышине прославил Волгоградскую область на всю Россию (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Культура 24.08.2019 14:09
364 0
24.08.2019 14:09
Самый сочный, самый яркий, восхитительный и удивительный праздник - арбузный фестиваль - проходит сегодня в городе Камышине, который отмечает день рождения - 351 год со дня основания. Нынешняя тема фестиваля - "Подводные богатства для арбузного царства". Море людей вышли на улицы и не только камышане. Присутствуют гости из разных точек России и из-за рубежа - свыше 30 тысяч человек. Традиционные гости - немецкая делегация школьников и педагогов из города-побратима Зеелов округа Мэркиш-Одерланд Земли Бранденбург, - сообщает ИА "Высота 102".
А началось шествие "Арбузного карнавала" от здания администрации до площади Комсомольской, где состоялось большое театрализованное представление с Петром I и его свитой. Именно русский император, отведав арбуз, оценил его словами, которые знает сегодня практически каждый школьник: " Зело отменный плод". В колонне с работниками образования Камышина прошла и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко.
Выступая на площади пред многотысячной аудиторией, она искренне поздравила камышан и гостей с Днем города, фестивалем арбуза, который так красочно отмечается вот уже 12 лет и завоевал популярность не только среди волгоградцев, но и многих жителей страны.
"Это, действительно, удивительный, захватывающий праздник, очень добрый, яркий, веселый, где главными действующими лицами являются не только горожане и гости, но и сам арбуз. Камышане подготовили мероприятие на самом высоком уровне, поэтому он дарит столько эмоций и впечатлений. Удивительные костюмы, красочные платформы, отличное настроение, масса конкурсов и соревнований и тонны спелой ягоды", - сказала Анна Кувычко. Она пожелала камышанам и гостям города благополучия, благоденствия, городу - дальнейшего развития и процветания на благо всей Волгоградской области.
За оригинальность, выдумку, фантазию, которую проявили камышане в украшении детских колясок в конкурсе "Арбузные малыши", Анна Кувычко вручила победителям - камышинской семье Лаштабегов, - главный приз - телевизор.
На территории фотозоны центра культуры и досуга "Дружба" у депутата Госдумы состоялись встречи с представителями культуры города. На память об этом замечательном празднике она вручила художнику-оформителю Василию Чеботареву, который создает уникальные авторские афиши популярных фильмов, подарок и благодарственное письмо.
Надо сказать, что призов и подарков на фестивале было немало. Их получали победители конкурсов «Карнавальный променад», «Арбузный парад», соревнований в быстром поедании вкусной ягоды, метании арбузов, состязаниях на арбузных велосипедах и многих, многих других. Восторги зрителей получил Александр Эйрих из Воднобуерачного сельского поселения, вырастивший самый большой арбуз - 24 кг. 900 граммов.
Сегодня Анна Кувычко посетит город Жирновск, где также проведет ряд встреч и вместе с жителями встретит День города. А праздник в Камышине продолжится: горожан и гостей ждут арбузные гонки, соревнования по метанию плода, арбузные лыжи, перетягивание канатов, гонки на колесницах. Можно посмотреть выставки цветов и сказочных бахчевых пугал, поучаствовать в параде арбузных автомобилей, парусной регате. Вкусный и красивый праздник камышане и гости будут отмечать до позднего вечера с концертом, салютом, дискотекой сегодня и завтра, в воскресенье, 25 августа.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2019 13:43
8380 5
16.08.2019 11:39
6871 11
11.08.2019 15:13
6382 0
Скандальный худрук Волгоградского НЭТа покидает должность19.08.2019 19:38
В Волгограде ремонт кинотеатра «Юбилейный» по суду лег на плечи собственника16.08.2019 11:39
Волгоградские краеведы хотят возродить вал Петра Первого11.08.2019 15:13
ТОП-6 детективов: раскрываем тайны, загадки, секреты11.08.2019 10:18
В Волгограде ценный артефакт глубокой древности готовят к реставрации09.08.2019 14:17
В Волгограде анонсировали концерт «веселых пенсионеров»02.08.2019 08:35
Дефекты ремонта башни на доме Масляева в Волгограде устранят по гарантии29.07.2019 13:43
Рекомендовано: читаем книги по культовым сериалам21.07.2019 15:50
Участники международного автопробега «Зов предков» поразились приему в Волгограде11.07.2019 12:17
В Волгограде приготовились спасать исторический фасад старейшей гостиницы09.07.2019 17:15
Одной звезды мало: компанию Диме Билану на дне города Волжского составит Лариса Долина08.07.2019 12:05
Вечные темы: семейные истории расскажут о любви и верности08.07.2019 09:02
"Все невозможное - возможно": Дима Билан споет в честь 65-летия Волжского за 5 миллионов рублей03.07.2019 16:33
«Пока я дышу, я иду человеку навстречу»: в Волгограде состоялся вечер памяти певца Дона Евгения Кулькина02.07.2019 21:04
Пенсионеры Волгоградской области создали свой театр02.07.2019 11:39
Реклама