В Волгограде народные контролеры поставили «неуд» продавцам школьной формы

Общество 23.08.2019 19:40
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23.08.2019 19:40
До 1 сентября остается последняя неделя – самая горячая пора для родителей школьников. Покупка формы для ребенка - задача номер один, причем не самая легкая. Как выбрать подходящую по фасону, размеру, цене одежду и не прогадать с качеством?.. Ответ на этот вопрос в ходе рейдов ищут представители «Народного контроля» партии «Единая Россия».
Очередной выезд под руководством федерального координатора, депутата Госдумы Анны Кувычко состоялся сегодня, сообщает ИА "Высота 102". В торговом центре «Диамант Зацарицынский» активистов и представителя Роспотребнадзора с ходу выявили нарушения. Так, в одном из отделов отсутствовали сертификаты качества на одежду для школьников. Такие документы продавцы обязаны предоставлять покупателям по первому требованию. «Оценить безопасность такой продукции для детей без наличия сертификата не представляется возможным», - пояснил начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по региону Виталий Осадчий.
По данному факту «Народный контроль» официально направит обращение в Роспотребнадзор, который инициирует проверку в отношении хозяина торговой точки. В случае отсутствия необходимой документации бизнесмен может быть привлечен к ответственности. К слову, ценовая политика в магазине явно не демократичная.
Сэкономить на новой школьной форме без ущерба ее качеству, как выяснили народные контролеры, можно, если, к примеру, обратиться в швейное ателье. Общественники посетили один их волгоградских мини-цехов по пошиву и продаже готовой одежды. Несмотря на скромные объемы производства от клиентов на этом предприятии отбоя нет – работает «сарафанное радио».
Для партийного проекта «Народный контроль» сегодняшний рейд далеко не первый, но и не последний. «Для нас очень важно, чтобы школьная форма была не только комфортной, удобной, прочной, но и безопасной для наших детей. Это главная цель нашего общественного контроля», - отметила Анна Кувычко.
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