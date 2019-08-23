Виктор Зубков: «Поражен, как изменился Волгоград»















«Я просто поражен Волгоградом. Это совсем другой город», - заявил сегодня председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, открывая совещание в администрации Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Виктор Зубков вспомнил, как часто был здесь перед выборами в Госдуму в 2011 году. «Город был не освещен, вокруг какие-то ларьки, «шанхаи». Я тогда подумал: неужели нельзя как-то облагородить город? Задал этот вопрос тогдашнему губернатору Бровко, но ответа не было. С Боженовым встретился несколько раз и больше не стал. Понял, что это случайный человек в должности», - сказал он. По его словам, то, что он увидел сегодня в Волгограде – это огромная работа, проделанная с душой и качественно губернатором и мэром Волгограда. «Красивый и современный город. Еще немного лоск навести и город заиграет», - заключил он.

Напомним, сегодня Виктор Зубков находится с рабочим визитом в Волгограде. Сразу после прилета он побывал на Набережной и оценил итоги благоустройства. Около памятного знака, посвященного Волге, он бросил в реку монетку, что символизирует желание человека вернуться в эти места. Сейчас в администрации Волгоградской области проходит расширенное совещание, посвященное газоснабжению и газификации Волгоградской области. По итогам 2018 года регион вошел в десятку субъектов страны, в которых отсутствует прирост просроченной задолженности населения за голубое топливо. Уровень газификации региона составляет 86,5%.

В июне текущего года губернатор Волгоградской области и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер договорились о старте нового этапа газификации региона. Программа рассчитана на 6 лет.

В регионе в рамках программы "Газпром - детям" построены 23 детские спортивные площадки. До конца года в Волгоградской области появятся еще 45 таких объектов. По словам Виктора Зубкова, ни в одном регионе не строится столько площадок, как в волгоградском.