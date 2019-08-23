На «Красном Октябре» приступили к ремонту основных КПП

Экономика 23.08.2019 15:47
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23.08.2019 15:47
К ремонту основных КПП приступили на «Красном Октябре». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, работы на контрольно-пропускных пунктах ведутся одновременно на нескольких объектах.
В течение месяца в помещении, где расположен КПП №15 на площади Возрождения, обновят отделку, а участок перед зданием благоустроят. К настоящему времени рабочие навели порядок за пределами заводской территории: на парковке перед пропускным пунктом заменили изношенное асфальтобетонное покрытие на уплотненное щебеночное. Ремонт выполняется силами управления капитального строительства «Красного Октября» при участии подрядной организации.
Большая часть ремонтных работ пройдет вокруг помещения охранного поста: пешеходную инфраструктуру здесь не обновляли десятилетиями, что долгое время усложняло передвижение работников завода. Прежде всего, строители реконструируют крыльцо КПП №15 и замостят его брусчаткой. Тротуарной плиткой также выложат дорожки, ведущие от проходной к участкам пешеходной эстакады. Заводские озеленители благоустроят прилегающую территорию, избавив ее от сорняков и бытового мусора и высадив новые декоративные растения. Новую жизнь получат и металлические конструкции, прилегающие к проходной: ограждения заново окрасят, а в понедельник здесь установят новые створки ворот.
Параллельно ремонтные и строительные работы ведутся на КПП №2 – главном заводском въезде для транспорта. Сейчас в помещениях охранного поста и над въездом ведется замена мягкой кровли на площади почти 250 м2, а также обновление фасада. На прилегающей территории строители производят замену инженерных коммуникаций, предназначенных для снабжения сквера Металлургов. Испещренное трещинами и ямами асфальтобетонное полотно перед воротами сняли – это пространство замостили устойчивой к нагрузкам брусчаткой. Она органично сочетается с оформлением зеленой зоны – аналогичной плиткой выложена парковка перед Торговым домом.
Помимо комплексного ремонта КПП №№2 и 15 на ближайшее время запланировано обновление центральной проходной, въезда для большегрузов (КПП №3А) и пропускного пункта в районе улицы 39-й Гвардейской Дивизии.
Напомним, создание комфортных условий на «Красном Октябре» остается одной из приоритетных задач на сегодня. Ряд целей уже достигнут: полностью отремонтированы мужские и женские бытовые помещения в ЦФЛ и ЭСПЦ-2, восстановлен аварийный участок пешеходной эстакады от КПП №15, обновлены здравпункты ЦОМП и ЦФЛ. Всего с начала на территории завода отремонтированы 19 объектов, в том числе порядка 22 тысяч м2 кровли в цехах, административно-бытовых корпусах, гараже и здравпунктах.
Полным ходом идут отделочные работы в коридорах Торгового дома – их завершение намечено на сентябрь, продолжается оформление фасада заводоуправления в фирменных цветах предприятия. Работы по реновации развернулись в сквере Металлургов, который теперь условно разделен на три части: центральную, семейную и мемориальную. После обновления зеленая зона перед «Красным Октябрем» станет местом отдыха и проведения досуга не только для заводчан, но и всех жителей Краснооктябрьского района.
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