В Волгоградской области полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Палласовке





Сегодня ночью в Палласовке неизвестный водитель сбил насмерть женщину на дороге и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла примерно в 01.15 на улице Остравской.

Пострадавшую в ДТП доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась. В настоящее время полицейские разыскивают скрывшегося водителя. Предположительно, он ехал на машине отечественного производства серебристого цвета.

Полиция просит очевидцев происшествия незамедлительно позвонить в отдел МВД России по Палласовскому району: 8(84492) 6-16-89 или 02.







