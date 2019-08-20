Сбербанк заключил первую кредитную сделку со счетами эскроу в Волгоградской области

Экономика 20.08.2019 10:32
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20.08.2019 10:32
Сбербанк и один из крупных застройщиков Волгограда - ООО «Синара-Девелопмент» подписали первое в регионе соглашение о финансировании строительства и ведении счетов эскроу участников долевого строительства.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, проектное финансирование в рамках новой модели получил жилой комплекс «Романовъ-2».
Помимо ведения счетов эскроу, Сбербанк выдаст застройщику кредит на возведение жилого комплекса «Романовъ-2». Проектом предусмотрено строительство 2 жилых домов площадью более 51 тыс. кв. метров
«Сегодня Сбербанк в Волгоградской области реализует первый проект по новым правилам. Мы понимаем, как важно для покупателей недвижимости быть уверенными в приобретении нового комфортного жилья, и планируем много работать с застройщиками региона на благо наших клиентов. Сбербанк готов и далее оказывать поддержку застройщикам в рамках новой модели проектного финансирования», - прокомментировал заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк, Сергей Вяткин.
Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, т. к. списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ) на территории Российской Федерации.
Клубный дом «Романовъ» - жилой комплекс, возводимый с учетом требований повышенной комфортности, расположен в Дзержинском районе Волгограда.
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