На трассе "Волгоград-Сальск" в автоаварии погибли мужчина и двухлетний ребенок

Происшествия 18.08.2019 18:59
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18.08.2019 18:59
Двое человек погибли - 37-летний мужчина и двухлетний ребенок - сегодня в автоаварии на трассе "Волгоград - Сальск". Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, столкновение двух машин произошло рядом с селом Абганерово Октябрьского района.
Как пояснили информагентству в ГУ МВД по Волгоградской области, со слов очевидцев, "Kia Rio" с номерами Тюменской области, которой управлял 26-летний парень, вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с "Ford Focus" из Пермского края. В корейской машине водитель и его супруга остались живы, их маленькая дочь погибла. В "Ford" скончался водитель, его жена и двое детей трех и пяти лет получили травмы.
Известно, что семья из "Kia" возвращалась домой с юга, "Ford Focus" наоборот ехал в сторону моря.
Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи №7 Волгограда.
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