Аналитика

«Высота 102»ТВ: Похоронная монополия в Волгограде по-прежнему волнует только УФАС

Аналитика 15.08.2019 20:00
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15.08.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: авария с пятью автомобилями, руководитель Волгоградского УФАС высказался про «Память», чиновники и прокуроры проявили небывалую прыть при сносе собачьего приюта,  гибель молодых деревьев у военного памятника и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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