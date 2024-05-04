Общество

Волгоградцам на Пасху раздадут Благодатный огонь из Иерусалима

Общество 04.05.2024 14:59
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04.05.2024 14:59


В соборе Александра Невского в центре Волгограда завтра, 5 мая, после торжественной Пасхальной вечерни будет раздача Благодатного огня.

Уточняется, что долгожданное для православных верующих событие произойдет вечером после службы, запланированной на 17.00. В Александро-Невском соборе торжественные Пасхальные богослужения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. 

— В ночь с 4 на 5 мая — Полунощница, Пасхальная заутреня, Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало богослужения в 23.30, — сообщают представители храма. 

Напомним, что схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке, состоялось по всем правилам. Сегодня же делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом доставит Благодатный огонь в Москву, куда прибудут представителя епархий, которые доставят частичку Благодатного огня в различные города по всей России. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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