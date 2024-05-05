Общество

Коммуналка утянула Волгоград и Волжский на последние строчки рейтинга качества жизни

Общество 05.05.2024 09:52
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05.05.2024 09:52


Эксперты Финансового университета при правительстве России подвели итоги мониторинга качества жизни населения в наиболее крупных городах. По итогу исследования были выделены 50 населённых пунктов с лучшими условиями для работы, ведения бизнеса и отдыха, а также обозначены 25 городов-аутсайдеров. К числу последних специалисты отнесли Волгоград и Волжский.

Как сообщает ИА «Высота 102», главной проблемой, характерной и для Волгограда, и для Волжского, названы вопросы в сфере ЖКХ. Также в числе направлений, над которыми предстоит поработать властям областного центра, лёгкость ведения бизнеса, доступность и уровень образования, качество медицинских услуг, качество условий жизни.

В ТОП-5 проблем Волжского, помимо коммуналки, вошли такие направления, как образование, медицина, уровень жизни и культура.

Мониторинг проводился по итогам 1 квартала 2024 года. Экспертами были проанализированы 13 показателей, в числе которых уровень материального благополучия, доступность жилья, качество медицинских и образовательных услуг, экология, доступность культурных центров, состояние дорог, жилищно-коммунального хозяйства, качество благоустройства городской среды, удовлетворённость населения работой властей, лёгкость ведения бизнеса.

Отметим, лучшими по показателям качества жизни специалисты назвали Грозный, Москву и Сочи.

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