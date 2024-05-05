В Волгограде на Спартановке тушат очередной ландшафтный пожар

В Волгограде, несмотря на похолодание, сухая и ветреная погода продолжает способствовать возникновению пожаров. 5 мая в Тракторозаводском районе Волгограда горожан напугал огромный столб чёрного дыма и разлетающийся по округе пепел. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, здесь вновь горит камыш.

- Сообщение о возгорании поступило в 14:43. На место оперативно прибыл пожарный расчёт. Угрозы распространения пламени на жилые объекты нет, — уточнили редакции в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации специалистов, говорить о площади и причинах пожара в настоящее время преждевременно. Идёт работа по ликвидации возгорания.

Фото: читатели ИА «Высота 102»