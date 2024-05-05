В Волгограде завершается восстановление водовода на ул. Котлубанской

5 мая в Ворошиловском районе Волгограда коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации аварии на ул. Котлубанской. На текущий момент специалисты завершили сварочные работы.
- На время проведения работ ограничено водоснабжение некоторых домов на территории Ворошиловского района. Подачу ресурса планируется возобновить в течение двух часов, - уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии водоснабжения».
Отметим, в ликвидации аварии задействована новая техника, что значительно ускоряет проведение восстановительных работ.
Фото из архива ИА «Высота 102»