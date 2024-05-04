Глава СКР Бастрыкин возьмется в Волгограде за кикшеринговые фирмы

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по обращению об ограничении деятельности кикшеринговых организаций в Волгограде.

Уточняется, что поводом к пристальному вниманию главы силового ведомства к ситуации с электросамокатами послужил комментарий в аккаунте Информационного центра СКР «ВКонтакте»и публикации в прессе.

Волгоградцы до сих пор не забыли чудовищную трагедию, произошедшую в сентябре 2023 года, когда под колеса Mercedes на улице Новороссийской, 10 погиб 14-летний подросток, передвигавшийся на СИМ. Также горожан возмутила беспечная езда двух молодых людей на средствах индивидуальной мобильности, которая закончилась во дворе дома № 11 по улице Чуйкова в центре Волгограда падением, травмами и повреждением припаркованных автомобилей.

— Несмотря на многочисленные обращения местных жителей, мер к привлечению к ответственности представителей компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду, не принимается. Ранее ситуация освещалась в СМИ. В СУ СК России по Волгоградской области начата процессуальная проверка, — сообщили V102.RU в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что Александр Бастрыкин ждет доклад от главы волгоградского следкома Василия Семенова по факту происшествия на улице Чуйкова.

Напомним, в Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатах, а депутат Госдумы РФ от Волгоградской области потребовал запретить «молодежный» транспорт.

Фото: архив ИА «Высота 102»