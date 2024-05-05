



В Краснооктябрьском районе Волгограда жители посёлка Вишнёвая Балка бьют тревогу из-за стремительно растущих завалов мусора, образующихся вдоль ул. Хрустальной в границах домов № 72 и № 62. Огромные валы из крупногабаритных отходов появились здесь ещё в начале весны, но сейчас происходящее приобрело угрожающие масштабы.

- Никто не контролирует ситуацию. Мусор начали уже наезжать на проезжую часть. Сюда со всей округи свозят шины, старую мебель, стройматериалы, ветки деревьев. Сейчас жара стоит, боимся даже представить, что будет, если кто подожжёт эти кучи. Рядом ведь жилые дома, — сетует местная жительница Любовь Тутова.





Важно отметить, что стихийная свалка неспроста выросла именно на этом месте. Всё дело в том, что здесь оборудована площадка для накопления ТКО, и поэтому горожане сносят сюда всё, что необходимо вывести на мусорку. При этом крупногабаритные отходы к ТКО не относятся и должны на регулярной основе вывозиться с территории частного сектора местными властями, однако наладить эту работу у муниципалитета почему-то не получается.

- В настоящее время районная администрация обеспечивает работы по ликвидации скопления мусора на территории ул. Хрустальной. Стихийные свалки, образующиеся в результате складирования горожанами растительных и строительных отходов в местах общего пользования, специалисты районной коммунальной службы выявляют в рамках еженедельных обследований территорий и ликвидируют в порядке очередности,— уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом, по информации властей, жители сами виноваты в сложившейся ситуации.

- Несанкционированная свалка на данной территории ежегодно очищается. Так, только в прошлом году коммунальная служба Краснооктябрьского района совместно с региональным оператором вывезла свыше 700 кубометров растительных и строительных отходов с ул. Хрустальной. Стихийная свалка вновь образовалась весной этого года в результате того, что несознательные граждане вновь выкидывают мусор на очищенные территории, — добавили в мэрии.

Отметим, в чём несознательность волгоградцев, относящих мусор не на пустырь на окраине города, а к площадке для сбора отходов, а также где именно в посёлке Вишнёвая Балка оборудована официальная площадка для сбора крупногабаритного мусора, в администрации Волгограда не уточнили.