Общество

Гостей волгоградского стенда на ВДНХ встретит Петр Симон Паллас

Общество 04.05.2024 22:20
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04.05.2024 22:20


На выставке-форуме «Россия» в Москве на стенде Волгоградской области 4 и 5 мая проходят дни Палласовского района, сообщает V102.RU.  


Гостей экспозиции встречает артист в необычном образе: 

— Всех пришедших к нашему стенду встречает немецкий путешественник и натуралист Петр Симон Паллас, в честь которого получила свое название Палласовка, — рассказали информагентству представители района. — На выставке наши умельцы-мастера декоративно-прикладного искусства проведут мастер-классы по изготовлению свистулек из глины, объемных цветов, займутся росписью пасхальных яиц, а сотрудниками санатория «Эльтон – Мед» будет продемонстрирована соль и рапа, а также посетители форума больше узнают о преимуществах грязелечения. Праздничную атмосферу создадут колоритные выступления палласовских артистов.  


Напомним, что на волгоградском стенде на ВДНХ отметился Герой России из космоса. Выставку-форум «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Среди участников мероприятия делегации от 89 регионов страны, в том числе и от Волгоградской области. Форум в Москве открылся 4 ноября 2023 года в День народного единства.  




Фото: администрация Палласовского района

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