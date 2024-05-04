На Пасху волгоградцев пустят в церковные звонницы: рассказываем, где и когда

На Пасху каждый волгоградец сможет подняться на звонницы городских храмов и позвонить в колокола. Где и когда будут встречать начинающих звонарей – в материале ИА «Высота 102».

В этом году волгоградцам откроют двери на одну из крупнейших колоколен города. Не просто услышать заливистый звон, но и сыграть свою собственную партию в Александро-Невском соборе горожане смогут в течение недели – с 5 по 11 мая.

– Всех желающих проведут на колокольню с 5 по 11 мая с 10:00 до 16:00 с периодичностью раз в час, – сообщают в кафедральном соборе. – Исключением станут 7 мая – из-за репетиции парада благовест раздастся после 12:00. В День Победы колокольня будет закрыта на время парада. Желающим попасть на звонницу необходимо обратиться в церковную лавку.

Народный благовест в праздничные дни разольётся и над Казанским кафедральным собором Волгограда. В святая святых всех звонарей горожане смогут попасть с 12:00 до 15:30. Подъём на колокольню запланирован каждый час.

– Пятого и одиннадцатого мая звонница будет открыта для всех желающих с 12:00 до 15:30. С 6 по 10 мая волгоградцев будут встречать с 11:00 до 15:30. Все дополнительные вопросы можно задать в церковной лавке, – предупреждают в храме.

Раскатистые переливы «пролетят» и над Центральной набережной Волгограда. Ожидается, что в воскресенье дежурство на колокольне храма Иоанна Предтечи продлится с 10:00 до 14:00. В течение праздничной недели с искусством колокольного звона горожан будут знакомить ежедневно с 10:00 до 14:00.

А в отдельном материале корреспонденты «Высоты 102» рассказывали, как волгоградский танцор стал одним из самых известных звонарей в России.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»