



4 мая в Ростовской области произошло крупное ЧП вблизи железнодорожной станции Куберле. С рельсов сошел грузовой состав, из-за чего была приостановлена работа оживленной железнодорожной ветки. В настоящее время порядка 10 пассажирских поездов, следующих в направлении популярных курортов, движутся с задержкой до 9 часов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Северо-Кавказскую железную дорогу, еще ночью ремонтные бригады очистили один путь, пассажирские поезда постепенно покидают образовавшуюся пробку и движутся в сторону Сочи и Кисловодска.

Параллельно с ремонтными работами к проверке приступили и правоохранители.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего. Устанавливается ущерб, — говорится в сообщении пресс-службы Западного межрегионального управления на транспорте СК России.

Фото: СК России