В Волгограде на пожаре в многоэтажке на ул. Загорской погиб человек





Появились подробности пожара, произошедшего утром 5 мая в одном из жилых помещений многоквартирного дома на ул. Загорской Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на следственные органы, в огне погиб один человек.

По информации пресс-службы регионального главка СК России, в настоящее время на месте происшествия работает следственная бригада. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, по данным регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило пожарным в 6:54. В 7:33 специалисты ликвидировали возгорание.

Фото: Жесть Волгограда / vk.com