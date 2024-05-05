В Волгограде рабочая неделя начнется с теплых и солнечных дней





Синоптики Волгоградского ЦГМС опубликовали уточнённый прогноз погоды на ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за стремительным похолоданием жителей областного центра вновь ожидает тёплая и солнечная погода.

По информации специалистов, 6 мая будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Ночью температура составит +6…+8 °C, а днём воздух прогреется до +20...+22 °C.

7 мая также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Температура воздуха: ночью +8…+10 °C, днём +23...+25 °C.

Важно отметить, что по прогнозу синоптиков далеко не всем районам региона повезёт так же, как и региональной столице. В северной части Волгоградской области 6 и 7 мая в ночные часы температура может опускаться до +1…+2 °C, а в дневные часы на фоне резкого контраста температур прогнозируется сильный ветер с порывами до 16–20 м/с.