



"Не все в нашей работе печально. Бывает и что-то радостное". Эти слова сотрудники волгоградского приюта для бездомных написали после проводов пожилой волгоградки в Грузию. Прожив в "Соборнике " несколько месяцев, женщина наконец встретилась с сестрой и согласилась на переезд в ее дом. Подробности истории, которую в самом приюте называют не иначе, как чудо, - в материале ИА "Высота102".

В прошлом году пожилая волгоградка перенесла инсульт. Из-за последствий болезни одинокой женщине становилось все тяжелее жить в своём дачном домике. Иногда ей на помощь приходила соседка, однако взять на себя все заботы она все же не могла.

- Лиана Георгиевна жила в дачном домике с тонкими стенами и электрическим отоплением. Конечно, это совсем не те условия, которые требуются человеку с ограничениями по здоровью, - рассказывает руководитель приюта " Соборникъ " Вячеслав Головин. - В декабре она в последний раз попала в больницу, а в феврале по просьбе Соцзащиты Тракторозаводского района мы приняли Лиану к себе.





В первые дни новой жизни Лиана заметно стеснялась своего положения. Однако, не почувствовав ни капли осуждения и ощутив искреннюю заботу о себе, волгоградка заметно приободрилась. Волонтёры вспоминают, что после адаптации женщина встречала их в бодром расположении духа и даже шутила.

- На связи с Лианой оставалась её сестра. Она давно предлагала женщине переехать к ней в Грузию, но болезнь нарушила все планы, - продолжает Вячеслав Головин. - На днях они наконец встретились. Как только сестра Лианы Георгиевны решит все вопросы с ее пенсией и уладит другие формальности, они уедут в Грузию.

Встречи родных людей, долгожданную и такую волнительную, в "Соборнике" ждали с трепетом. Увы, но провожать своих подопечных домой сотрудникам приходится крайне редко.

- К сожалению, родственники нечасто забирают кого-то из наших постояльцев. Поэтому любой такой случай для нас - настоящее чудо. Дай Бог, чтобы все разрешилось, и Лиана вместе с сестрой благополучно добралась до Тбилиси, - заключили сотрудники "Соборника".

Фото: Благотворительный Фонд "Соборникъ"

Текст: Виктория Чумакова