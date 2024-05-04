«Родители обратились только сейчас»: полиция ищет пропавшего зимой под Волгоградом 16-летнего подростка

Полицейские взялись за розыск пропавшего еще в середине зимы 16-летнего подростка из Еланского района Волгоградской области.

— 18 февраля 2024 года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся Кирилл Дмитриевич Тремаскин. При себе имеет паспорт и банковскую карту на свое имя, — сообщается в ориентировке.

По информации собственного источника V102.RU, «родители обратились в полицию только сейчас». В соцсетях распространяется противоречивая информация. Знакомые несовершеннолетнего сообщают, что видели его якобы на улице Мичурина в рабочем поселке Елань. Другие же утверждают, что молодой человек весело проводит время в Москве.

Приметы пропавшего:

на вид 16-17 лет

рост 160-165 сантиметров

худощавое телосложение

волосы прямые светло-русые

носит очки

В день исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, джинсы голубого цвета и бело-черные кроссовки. Если вам известно что-либо о местонахождении подростка, просьба сообщать в ОМВД России по Еланскому району по телефону (84452) 5 55 81 или по номерам 02, 102.

Напомним, что под Волгоградом пропал рыбак на вишневой «семерке». Мужчина 3 мая уехал на машине и перестал выходить на связь.

Скриншот: «Елань новости» / t.me