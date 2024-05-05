Волгоградцы, полдня прождавшие вылета в Дубай, аплодисментами встретили резервный борт





В Волгограде наконец-то разрешилась ситуация с вылетом самолёта авиакомпании «Победа» в Дубай. В 15:00 за пассажирами прибыл резервный борт.

- С нами компания ребят летит. У них стыковочный рейс в Катманду. Если взлетим хотя бы в 16:10, они успевают тютелька в тютельку, — рассказала ИА «Высота 102» одна из пассажирок.

Напомним, утренний рейс не смог покинуть воздушную гавань из-за технических проблем. Пилот вынужден был отказаться от вылета, когда судно уже выезжало на взлётную полосу. Пассажиры находились в неопределённом состоянии на протяжении пяти часов.