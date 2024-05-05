В Волгограде РПН не впечатлил подвиг дезинсектора, соблазнявшего оголенным плечом комаров





В Волгограде Центральный районный суд поддержал иск регионального управления Роспотребнадзора к управляющей компании ООО «Сигма-Юг». Специалисты требуют, чтобы коммунальщики навели порядок в подвале многоквартирного дома № 12 на ул. им. Хользунова, избавив жителей первых этажей от комаров.

В конце 2023 года по жалобе местных жителей специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» обследовали здание, подтвердив наличие в общедомовых помещениях кровососущих насекомых.

На основании экспертного заключения Роспотребнадзор предписал обслуживающей организации избавиться от насекомых, однако, так и не получив заслуживающего доверия подтверждения проведения дезинсекции, вынужден был обратиться в суд с иском о понуждении ООО «Сигма-Юг» к выполнению соответствующих работ.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы судебного разбирательства, управляющая компания отчиталась об обработке общедомовых помещений силами специалистов ООО «СанТехСервис». Более того, представитель организации не только потравил всех насекомых, но и ради спокойствия жителей решился на отчаянный шаг, предоставив своё плечо для безжалостного эксперимента.

- Перед и после проведения дезинсекционных мероприятий при проведении энтомологического обследования с целью учета комаров ООО «СанТехСервис» использовался метод Гуцевича, который заключается в подсчете насекомых, севших в определенный промежуток времени на оголенное плечо, — говорится в судебных материалах.

Однако представителей Роспотребнадзора не впечатлило такое рвение подрядчика к самопожертвованию. Эксперты указали, что данный метод в настоящее время не применяется в связи с действующими на территории России мероприятиями по борьбе с лихорадкой Западного Нила.

Отметим, суд поддержал требования надзорного ведомства, обязав в двухмесячный срок компанию «Сигма-Юг» всё же провести дезинсекцию, результаты эффективности которой будут зафиксированы надлежащим образом. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото их архива ИА «Высота 102»