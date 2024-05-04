В возрожденном Александро-Невском соборе вместе с сотнями волгоградцев Светлую Пасху встречает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с ним принял участие в торжественном богослужении мэр города Владимир Марченко.
Сегодня ночью пасхальные службы идут во всех православных храмах Волгоградского региона. Пасхальную службу в соборе возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Воссозданный храм, освященный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2021 году, стал центром духовного единения, символом возрождения традиций, восстановления исторической справедливости и сохранения исторической памяти.
Напомним, что прямую трансляцию богослужения можно увидеть в прямом эфире на телеканале «Волгоград 24». Завтра после торжественной Пасхальной вечерни православные смогут получить частицу Благодатного огня.