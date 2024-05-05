



С началом последнего весеннего месяца ученые фиксируют рекордные показатели солнечной активности. Как сообщает ИА «Высота 102», только 4 и 5 мая на светиле произошли две мощнейшие вспышки наивысшего X-класса. Кроме того, специалистами фиксировались 20 вспышек меньшего масштаба.

- Из позитивных моментов можно отметить отсутствие в короне Солнца крупных запасов массы, поэтому вспышки пока либо не сопровождаются выбросами, либо эти выбросы имеют слабую силу. Тем не менее солнечная плазма в такой ситуации всё равно выбрасывается в межпланетное пространство почти непрерывно, и по косвенным данным, за сутки в сторону Земли могло уйти не менее 3–4 плазменных облаков, — рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

По прогнозу ученых, первая из двух солнечных вспышек достигнет Земли 5 мая, примерно в 22:00. Ее пик придётся на ночь. К утру активность должна несколько спасть.

- Консолидированный геомагнитный прогноз на текущий момент предсказывает почти непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущения в течение всего понедельника и вторника, — уточняется в сообщении лаборатории.

При этом, по словам ученых, сильных магнитных бурь ожидать не стоит. Возмущения будут носить слабый и умеренный характер. По данным моделирования, основная масса солнечного ветра должна пройти мимо планеты, а Землю заденет лишь по касательной. Естественно, что в таких условиях вероятность увидеть северное сияние в волгоградских широтах также крайне мала.