



5 мая в Волгограде во время взлёта пассажирского самолета авиакомпании «Победа» в Дубай пилот принял решение остаться в воздушной гавани из-за нештатной работы некоторых бортовых систем.

- Мы должны были вылететь в Дубай в 10:55, но рейс отменили из-за технических проблем с самолетом. Судно уже вышло на взлётную полосу, но потом зарулили обратно. На место была вызвана инженерная группа, — рассказали ИА «Высота 102» очевидцы.

В Волгоградском международном аэропорту подтвердили произошедшее, однако не уточнили, что именно послужило причиной.

- Рейс авиакомпании «Победа» задерживается по техническим причинам. Планируемое время вылета 12:30, — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: читатели ИА «Высота 102»