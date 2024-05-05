В Волгограде опубликовано видео ДТП, произошедшего 21 апреля на проезжей части ул. Азизбекова Ворошиловского района. Водитель Renault Duster на полной скорости врезался в бегущего ему навстречу коня. В результате сильнейшего удара животное перелетело через машину, перевернулось в воздухе и рухнуло на асфальт.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, конь по кличке Каспер вместе с другими животными находился в специальном вольере. Однако впоследствии неизвестные открыли загон, и скакуны разбежались по округе.

Отметим, владельцы животных попытались спасти пострадавшего питомца, ни волгоградские специалисты, ни прибывшие в областной центр московские ветеринары так и не смогли помочь коню.

Видео: Жесть Волгограда / t.me