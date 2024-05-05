Эксперты: 89% волгоградцев поддерживают запрет на рекламные звонки





9 из 10 волгоградцев поддерживают законодательный запрет назойливой телефонной рекламы. К таким выводам пришли эксперты компании SuperJob, подведя итоги масштабного исследования, проведённого в крупных городах России. Опрос был организован в связи с инициативой Минцифры по ужесточению соответствующей нормативно-правовой базы.

- Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (94%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 83% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 95% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей, — резюмируют специалисты.

Отметим, по информации исследователей, те немногие волгоградцы, которые высказались против ограничения назойливых звонков, в основном граждане, связанные с рекламной деятельностью.