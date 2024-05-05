В Волгоградской области за 254 млн рублей обустроят уличное освещение на территории 200 поселений





В Волгоградской области объявили о поиске подрядчика на обновление существующих с советских времён и создание новых линий освещения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, работы должны развернуться на тысяче улиц в 200 населённых пунктах, в числе которых как районные центры, так и небольшие отдалённые сёла и хутора.

Компании, победившей в аукционе, предстоит установить сотни опор и протянуть десятки километров линий электропередач, после чего должны быть смонтированы современные уличные светильники. На эти цели из бюджета выделено 254 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 14 мая. В течение ещё нескольких дней комиссия отберёт победителя. Работы должны быть выполнены во всех населённых пунктах до 20 августа 2024 года.