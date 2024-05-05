В Волгограде попал на видео пожар в 11-этажном доме





В Тракторозаводском районе Волгограда воскресное утро началось с пожара в многоквартирном жилом доме. Пламенем оказалась объята квартира в 11-этажке на ул. Загорской.

- Вызов поступил в 6:54. В одной из квартир 11-этажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 25 кв. метров. Пожарно-спасательные расчеты 1 ПСЧ ликвидировали горение в 7:33. Причина возгорания устанавливается, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления МЧС России по Волгоградской области.

По информации специалистов, в настоящее время о погибших и пострадавших информации нет. На месте ЧП идёт разбор завалов.

Фото и видео Жесть Волгограда / t.me