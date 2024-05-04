Волгоградцы встречают Пасху в соборе Александра Невского

Православные верующие в Волгоградской области встречают светлый праздник Пасхи — Христова Воскресения. Тысячи прихожан по всему региону стремятся в храмы, в том числе и воссозданный с нуля собор Александра Невского в центре Волгограда, который был освящен в сентябре 2021 года.





В ночь с 4 на 5 мая — Полунощница, Пасхальная заутреня, Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало в 23.30. Пасхальные богослужения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Прямую трансляцию будет вести канал «Волгоград 24».

Завтра после торжественной Пасхальной вечерни, запланированной на 17.00, произойдет долгожданное для православных верующих событие — раздача Благодатного огня.





Напомним, на Пасху волгоградцев пустят в церковные звонницы. Где и когда — журналисты «Высоты 102» рассказали в отдельном материале. Корреспонденты информагентства побывали в женской Свято-Вознесенской Дубовской обители и увидели своими глазами, как шла подготовка к великому празднику.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»