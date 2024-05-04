Глава следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обращения о нарушении прав жителей села Райгород Светлоярского района Волгоградской области.

Толчком к решительным действиям со стороны центрального аппарата послужило обращение в приемную председателя СК РФ «ВКонтакте» об отсутствии на протяжении длительного времени надлежащего водоснабжения в домах селян.

— В летний период подача воды в жилые помещения прекращается. Подвоз жизненно важного ресурса не осуществляется, в продовольственных магазинах бутилированная вода отсутствует. Обращения в местную администрацию и надзорные органы результатов не принесли. Указанная ситуация получила распространение в СМИ. В СУ СК России по Волгоградской области проводилась проверка, — пояснили V102.RU в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК РФ Василию Семенову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах расследования. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в начале лета 2023 года жители села Райгород, в котором проживает больше 2,5 тысяч человек, обратились в редакцию «Высоты 102» с жалобами на проблемы с водоснабжением. По их словам, из кранов в домах и квартирах за весь день вытекала разве что кастрюлька воды. При этом волгоградцы утверждали, что некоторые коммерческие объекты в селе давно подключены к питьевому водопроводу в Светлом Яре и не испытывают никаких проблем, в отличие от остальных селян.

Фото: архив ИА «Высота 102»