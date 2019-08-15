Выборы

В Волгоградской области кандидат-миллиардер запутался в остатках денег

Выборы 15.08.2019 12:03
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15.08.2019 12:03


Семь кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы уличены в предоставлении недостоверных сведений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте облизбиркома, четыре кандидата по Михайловскому одномандатному округу №3 и три кандидата по Камышинскому одномандатному округу №7 направили в территориальные избирательные комиссии не соответствующую действительности информацию о состоянии их счетов. В частности, речь идет об Эдуарде Пелипенко, Ирине Писаревой, Александре Туманове, Олеге Савченко, Денисе Жаркове, Алексее Исаеве и Юрии Суняеве. Некоторые из них не предоставили сведения далеко не о всех имеющихся счетах, кто-то привел неверные данные о суммах, которые хранятся на них. В частности, известный покоритель горных вершин Олег Савченко «забыл» о трех банковских счетах, где у него накоплено около 74 тысяч рублей. В информации о другом банковском счете он предоставил недостоверную сумму остатка денежных средств, указав 22 тысячи рублей вместо 7,6 тысяч рублей. Напомним, Олег Савченко задекларировал  доход в 19 миллиардов рублей. Еще один кандидат Денис Жарков «присвоил» себе два автомобиля, однако выяснилось, что они ему не принадлежат. А  кандидат Александр Туманов не сообщил ТИК, что на одном из счетов у него осталось 10 рублей. 

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