Спорт

Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое место

Спорт 14.08.2019 20:58
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14.08.2019 20:58


Сегодняшний выездной матч  "Ротора" с "Нефтехимиком" из Нижнекамска закончился победой волгоградцев. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Матч прошел на стадионе хозяев поля с преимуществом волгоградских футболистов. Счет открыл "Ротор" в конце первого тайма - опять отличился Мухаммад Султонов. Второй гол в ворота "Нефтехимика" отправил Анзор Саная  в начале второго тайма. Соперник  волгоградцев лишь в концовке встречи смог уменьшить разрыв. Однако победа досталась "Ротору". 
Благодаря и этой победе, и тому, что лидер таблицы "Химки" сыграли вничью с "Томью", волгоградский клуб поднялся на первое место. В активе у "Ротора" - 19 очков. До сегодняшнего матча "Ротор" занимал второе место в турнирной таблице ФНЛ.  
Фото rotor-vlg.com

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