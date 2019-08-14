



Сегодняшний выездной матч "Ротора" с "Нефтехимиком" из Нижнекамска закончился победой волгоградцев. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Матч прошел на стадионе хозяев поля с преимуществом волгоградских футболистов. Счет открыл "Ротор" в конце первого тайма - опять отличился Мухаммад Султонов. Второй гол в ворота "Нефтехимика" отправил Анзор Саная в начале второго тайма. Соперник волгоградцев лишь в концовке встречи смог уменьшить разрыв. Однако победа досталась "Ротору".

Благодаря и этой победе, и тому, что лидер таблицы "Химки" сыграли вничью с "Томью", волгоградский клуб поднялся на первое место. В активе у "Ротора" - 19 очков. До сегодняшнего матча "Ротор" занимал второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Фото rotor-vlg.com

