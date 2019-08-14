В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсий

Аналитика 14.08.2019 18:07
1049 25
14.08.2019 18:07
Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 июля 2019 года составила 759,7 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. Учитывая, что численность населения региона - около 2,5 миллиона человек, получается, что пенсионеры составляют одну треть всех проживающих в области. Средний размер пенсий, которые получают пожилые люди, не дотягивает до 14 тысяч рублей (13361,4 рубля).
Реклама
Популярное по теме
24.07.2019 20:04
54307 2
05.08.2019 20:13
45710 0
06.08.2019 20:03
45156 3
«Высота 102»ТВ: В Волгограде УК ответит штрафом за несущие угрозу балконы14.08.2019 20:08
Волгоград не бьет рекорды по доступности квартир эконом-класса14.08.2019 18:03
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начали отсчет этажей нового корпуса онкоцентра13.08.2019 20:11
В Волгограде цены на бензин растут все увереннее13.08.2019 10:34
«Высота 102»ТВ: В ближайшую пятилетку в Волгоградской области много кого осчастливят газом12.08.2019 21:26
С инфляцией в Волгоградской области все хорошо – она падает12.08.2019 18:06
Волгоградская область – в середнячках по среднему классу12.08.2019 13:14
В Волгоградской области преподаватели вузов зарабатывают на зависть всем бюджетникам10.08.2019 12:48
«Высота 102»ТВ: В Волгограде хотят создать парки с европейским акцентом09.08.2019 20:09
«Высота 102»ТВ: Конфликт комитета спорта и Волгоградской областной федерации футбола достиг апогея08.08.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде спикер Госдумы зарядил местный политбомонд на взаимопонимание07.08.2019 20:14
«Высота 102»ТВ: В Волгограде забили еще одну сваю на пути к большой мечте06.08.2019 20:03
В Волгограде дрогнула цена на солярку06.08.2019 17:18
«Высота 102»ТВ: В Волгограде шквалистый ветер разбушевался05.08.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: Полиция расследует обстоятельства страшного ДТП с автобусом «Волгоград - Ставрополь»02.08.2019 20:01
Реклама