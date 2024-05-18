Федеральные новости

Волгоградские ученые изобрели гель для регенерации костей после осколочных ранений

Федеральные новости 18.05.2024 09:58
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18.05.2024 09:58


Гель для восстановления костей после осколочных или пулеметных ранений изобрели специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ). Об этом, как передает V102.RU, сообщил ТАСС доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой технологии лекарств пятигорского филиала вуза (ПМФИ) Дмитрий Компанцев.

- Наш препарат представляет собой сложную питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации. Такой подход позволяет организму запустить собственный механизм восстановления костной ткани. Уровень идентичности восстановленной костной ткани составляет 100%, так как она синтезирована собственными клетками остеофитами (наростами из костной ткани - прим. ТАСС). Зарегистрированных аналогов по составу продукта на рынке изделий медицинского назначения на сегодня нет, - рассказал собеседник агентства.

По его словам, данный препарат может использоваться при оперативных вмешательствах на костных тканях челюстно-лицевой области, для заполнения дефектов костной и хрящевой тканей в стоматологии и хирургии, в том числе для лечения пулевых и осколочных ранений. Этот гель уже опробован на животных. Исследование показало, что костные дефекты полностью восстановились за счет собственной полноценной костной ткани, с восстановлением первоначальной толщины и образованием новых кровеносных сосудов.

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