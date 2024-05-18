Теплоход эффектно залили водой на глазах иностранцев в Волгограде

Иностранные делегации, которые прибыли в Волгоград на международные соревнования по пожарно-спасательному спорту, увидели работу пожарно-спасательных подразделений МЧС России в акватории Волги.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе церемонии открытия соревнований прошли зрелищные комплексные пожарно-тактические учения на воде.





- По легенде, на пассажирском судне произошло возгорание в кормовой части. Ситуацию осложняет отказ двигателей, поэтому судно не может подойти к причальной стенке, - рассказали в ведомстве.





Условный пожар эффектно потушили на глазах иностранцев, которые прибыли из Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Катара и Узбекистана, а также Камеруна.

Напомним, что церемония открытия состоялась на Центральной набережной Волгограда.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области