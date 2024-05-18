Общество

Суд и прокуратура подключились к решению транспортной проблемы в городе Фролово

Общество 18.05.2024 14:07
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18.05.2024 14:07


Суд в Волгоградской области признал незаконным бездействие администрации города Фролово в вопросе организации автобусных маршрутов № 5 и № 3. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, на местные власти возложена обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу принять меры и создать все необходимые условия для представления транспортных услуг населению по указанным маршрутам.

Иск в защиту неопределенного круга лиц подавал Фроловский межрайонный прокурор. В ходе рассмотрения дела установлено, что на территории Фролово действуют три муниципальных автобусных маршрута: №2 «Церковь Грачи – Южный переезд», №4 «Ленинградское кольцо» и №6 «УКК-ЦРБ-Поселок ЗКО». 

Однако расположенное в границах муниципального образования ПАТП «Фроловское», которое является филиалом ФГУП ВО «Волгоградавтотранс», перевозку пассажиров на территории Фролово не осуществляет.

- Услуга по перевозке пассажиров по названным автобусным маршрутам оказывается индивидуальным предпринимателем, которым ранее оказывалась услуга по перевозке пассажиров по автобусным маршрутам, в том числе №3 (до декабря 2023 года) и №5 (до мая 2020 года). В связи с уменьшением пассажиропотока ИП заявлен отказ от перевозки пассажиров по маршрутам №3 и №5 городского округа г. Фролово, - сообщили в суде.

Администрация Фролово пыталась найти нового перевозчика через конкурс, но эта затея оказалась безуспешной по причине отсутствия заявок на участие. Однако, как выяснилось, этот аргумент прокуратуру не убедил. По мнению надзорного органа, альтернативным способом транспортного обслуживания населения в данном случае может быть использование муниципального транспорта. В марте текущего года в адрес главы города Фролово было направлено представление прокуратуры, но никаких мер по решению транспортной проблемы принято не было.

Суд рассмотрел материалы дела, изучил доводы сторон и пришел к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения иска. Бездействие властей в данном вопросе, как поясняется, массово нарушает права жителей Фролово на передвижение, а также свидетельствует о неисполнении администрацией полномочий, возложенных на нее Федеральным законом № 131.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим, что с похожими проблемами сталкиваются жители и других населенных пунктов в Волгоградской области, где частные перевозчики отказываются от маршрутов из-за их нерентабельности. В частности, в такой ситуации оказались жители поселка Коммунар Ленинского района, о чем недавно сообщала V102.RU.

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