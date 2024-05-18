Юный водитель не справился с рулем и погиб в Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 18 мая, в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ночью 21-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.

Авария произошла на улице Центральная в хуторе Верхнечеренском в 1.20 ч.

От полученных травм водитель погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. В автомобиле находился еще и 24-летний пассажир, которого с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области