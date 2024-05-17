



17 мая в Дзержинском районе Волгограда представительная делегация, куда вошли региональные чиновники, руководители профильных комитетов областной думы и Госжилнадзора, посетила элитный ЖК «Бейкер-стрит». Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», накануне здесь десятки потребителей остались без горячей воды и голубого топлива.

- Руководитель инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Станислав Данилов принял участие в совместном выездном совещании с председателями комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Волгоградской областной думы Валентиной Гречиной и по охране окружающей среды и природопользования Ириной Соловьевой, - сообщили журналистам в пресс-службе Госжилнадзора.

Во время встречи собственники рассказали о конфликте с компанией ООО ИКЦ «Спецтеплосервис», которая, по их мнению, навязывает услуги жильцам, у которых уже заключены договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с АО «Волгоградгоргаз».

Руководитель надзорного ведомства совместно с представителями депутатского корпуса попытались найти точки соприкосновения между жильцами многоквартирных домов и руководством газораспределительной организации, обратив внимание, что по закону волгоградцам всё же придётся заключить договора с ООО ИКЦ «Спецтеплосервис».

Отметим, по информации пресс-службы Госжилнадзора, при возникновении подобных конфликтных ситуаций, в ходе которых целые дома отрезаются от сетей газоснабжения, собственникам необходимо обращаться в жилищную инспекцию для проведения проверок. При этом специалисты не уточнили, каким образом будут рассматриваться такого рода жалобы, ведь по общему порядку на изучение вопроса даётся месячный срок — едва ли собственников, лишённых газа, устроит такой период ожидания.

Фото: Госжилнадзор