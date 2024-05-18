Пробка протяженностью более 2 километров образовалась сегодня, 18 мая, на съезде с моста через Волгу в Волгограде. Как сообщает V102.RU, автомобилисты в местных пабликах делятся видео, на котором видно скопление грузовых и легковых автомобилей на мосту и повороте в город Краснослободск.

- Похоже, все едут за рассадой, - комментируют увиденное волгоградцы.





Согласно сервису «Яндекс.Карты», ДТП в этом районе нет. Пробка в 2,14 км образовалась на повороте с моста по направлению в город Краснослободск. В сторону Госпитомника машин следует тоже много, но такой пробки, судя по карте, уже нет.

Скриншоты: Жесть Волгограда / t.me и сервис «Яндекс.Карты»