В Волгоградской области продлили оранжевый уровень погодной опасности

До 11 часов 19 мая в Волгоградской области действует предупреждение по погоде, которая может нанести ущерб или привести к стихийным бедствиям, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, который присвоил региону оранжевый уровень погодной опасности.

Минувшей ночью в период с 2.40 до 3.40 в отдельных районах Волгоградской области синоптики прогнозировали очередные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов.

До 19 мая сохраняется предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности – 5 класса горимости леса в отдельных районах Волгоградской области. Еще одно опасное погодное явление, по данным Гидрометцентра, - это туман, который прогнозируют с 00 ч. до 10 ч. 19 мая.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU