Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллекту

Общество 17.05.2024 21:09
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17.05.2024 21:09
Как связана ректификационная колонна, искусственный интеллект и условный дядя Ваня, без которого просто-напросто могут остановиться самые важные производственные процессы? Почему до сих пор кто-то пользуется калькулятором и даже счетами, когда есть современные компьютеры? Как не стать рабом пятидневки в ожидании зарплаты и выйти за собственные пределы, повысив свою стоимость на рынке труда до максимума?
О перспективах «цифровых» людей в постоянно меняющемся мире в стенах родного Волгоградского государственного технического университета сегодня, 17 мая, рассказал некогда выпускник вуза, а теперь первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
В этом году цикл образовательных лекций в рамках ежегодной международной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey — стартовал в Волгограде. Мероприятие организовано Сбером совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI.
Основной посыл, который стремятся донести до студентов российских вузов спикеры в лице ученых и исследователей, — без освоения и понимания важности технологий искусственного интеллекта невозможно оставаться в современных трендах и построить успешную карьеру в действительно интересных и высокоприбыльных сферах.
- Вы можете быть максимально прикладными и максимально интересными для рынка труда, можете быть максимально востребованы на рынке труда с хорошей зарплатой и хорошими перспективами. Вам будет интересно работать — это огромное счастье, когда работать интересно. Вы можете решать интересные задачи, которые будут вас драйвить, вместе с интересными людьми и зарабатывать хорошие деньги, - обратился к присутствующим в зале студентам волгоградских вузов Александр Ведяхин.
В своем выступлении топ-менеджер на примере реальных кейсов показал разработку и внедрение нейросетей в общество, бизнес и промышленность.
Также в ходе лекции прозвучала мысль, что нейросети и вообще ИИ, это как компьютеры в недалеком прошлом. Да, можно считать на калькуляторе или счетах, но как минимум в будущем такие навыки останутся лишь просто хорошим воспоминанием. В свое время многие сотрудники так же неохотно осваивали клавиатуру и «мышку», предпочитая старые проверенные способы, что естественно не прибавляло им очков в глазах работодателя и тормозило карьерный рост.
Спикеры отмечали, что следующие годы станут временем, когда искусственный интеллект будет максимально востребован для решения прикладных инженерных задач. И, если дизайнеры, копирайтеры и журналисты, которые повсеместно пользуются нейросетями Kandinsky, GigaChat и Chat GPT уже оценили полезность таких виртуальных помощников, то инженеров это ждет в самое ближайшее время.
Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева по итогам лекции подчеркнула, что между регионом и Сбером действует соглашение о развитии цифровых технологий. Так, искусственный интеллект уже применяется в таких сферах как телемедицина, ЖКХ, реабилитация участников СВО и, как ни странно, в искусстве. Речь идет о восстановлении нейросетью картин российских художников, пострадавших или утерянных в годы Великой Отечественной войны при бомбардировках Сталинграда.
В свою очередь ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий рассказал, что на базе вуза действует проект «Цифровая кафедра», где студенты, независимо от специализации изучает самые современные цифровые технологии.
В заключение зампредседателя правления Сбера Александр Ведяхин поблагодарил администрацию региона и родной вуз за предоставленную площадку, отметив, что «искусственный интеллект следующий свой шаг будет делать уже в физический мир»:
— Пока он живет в цифровом. Поэтому очень важно, чтобы инженеры, а мы знаем, что в техническом университете очень сильная инженерная школа, осваивали прикладное использование искусственного интеллекта. Только тогда они смогут быть успешными, и только тогда их жизнь будет интересной, и только тогда предприятия, в первую очередь Волгоградской области, будут развиваться.
Справка. AI Journey — крупнейшая площадка для обсуждения вопросов развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. В 2022 году онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели свыше 55 миллионов раз, спикерами стали 150 представителей компаний-лидеров по AI и ведущих институтов. В 2023 году она вышла на новый уровень: мероприятия проводятся в течение всего года, а география городов, где проходит конференция в оффлайн формате, расширилась. Площадками для проведения уже стали Казань, Калининград, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург и Новосибирск, на очереди — Владивосток.
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