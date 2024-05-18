Лучшим волгоградским педагогам увеличат премию до 100 тыс. рублей





В Волгоградской области установят новый потолок ежегодной премии для 60 лучших педагогов региона, выплачиваемой ко Дню учителя. Как сообщает ИА «Высота 102», с 2024 года установленная сумма должна быть удвоена и составит 100 тыс. рублей. Соответствующие поправки в нормативно-правовую базу внесены в региональный парламент по поручению губернатора Андрея Бочарова.

- Проектом закона предлагается увеличить с 50 до 100 тысяч рублей размер денежного поощрения, выплачиваемого ко Дню учителя педагогическим работникам, внесшим значительный вклад в развитие дошкольного и дополнительного образования детей в Волгоградской области, — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, поправки к закону уравнивают количество награждаемых премией работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, и педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеразвивающие программы в общеобразовательных организациях дополнительного образования. Теперь из обеих профессиональных групп будут поощряться по 30 сотрудников.