В Волжском сбитый иномаркой пешеход упал на другой автомобиль

Дорожное происшествие с участием одного пешехода и двух автомобилей произошло в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось напротив дома №4 по улице Логинова.

По предварительным данным, 51-летний водитель Mitsubishi сбил 23-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От удара молодой человек упал на «Ладу Гранту», которая проезжала в попутном направлении.

Пострадавшего с места ДТП доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области